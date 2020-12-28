Новинка! Яйца высшего сорта!

Собственная агроферма

«Пятигорский молочный комбинат» имеет собственную агроферму ООО «АгроФирма «Село им Г.В. Кайшева». Основана 1 октября 2003 года, расположена на территории особо охраняемого, эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды, в станице Суворовская Предгорного района, в 25 километрах от города Ессентуки.

Собственная ферма с проектной мощностью 1800 голов дойного Стада (2500 общего поголовья). Одна из первых инновационных ферм в России. Оборудование фирмы De Laval, рассчитано на 40 голов одновременного доения.