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Новинка! Яйца высшего сорта!

Теперь, кроме отборных яиц, к заказу есть самые крупные яйца СВ.

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НОВИНКА! Сыр Понтийский!

Сыр вырабатывается по исконно греческому рецепту из натурального коровьего молока с использованием уникальных заквасок.
Он отличается высокой биологической и пищевой ценностью, пикантным солоноватым вкусом с легкой молочной кислинкой, приятным сливочным ароматом.
СЫР «ПОНТИЙСКИЙ» – это приятная находка для хорошей хозяйки и настоящий сюрприз для гурманов.

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Доставка молочных продуктов на дом

Онлайн-магазин «Молочный Родник» начал свою работу.

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Собственная ферма с 2003 года

Одна из первых инновационных ферм в России.

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Хиты продаж

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Кефир "Молочный Родник" 880 грамм
Кефир "Молочный Родник" 880 грамм

Фасовка: 880 г

Срок годности: 21 сутки

Условия хранения : от +2 °С до +6 °С

Количество в коробке: 6 шт

Массовая доля жира: 2,5%

Вид упаковки: Бутылка

66 руб.
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Хит
Молоко питьевое ультрапастеризованное "Молочный Родник" 3,2% 900 г
Молоко питьевое ультрапастеризованное "Молочный Родник" 3,2% 900 г

Фасовка: 900 г

Срок годности: 60 суток

Условия хранения : +2 °С до +25 °С

Количество в коробке: 6 шт

Массовая доля жира: 3,2 %

Вид упаковки: Бутылка

70 руб.
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Хит
Биойогурт, обогащенный бифидобактериями "Молочный Родник" со вкусом «Ананас»
Биойогурт, обогащенный бифидобактериями "Молочный Родник" со вкусом «Ананас»

Фасовка: 350 г

Срок годности: 30 суток

Условия хранения : +2 °С до +6 °С

Количество в коробке: 6 шт

Массовая доля жира: 2,5 %

Вид упаковки: Герм. стакан

47 руб.
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Хит
Творог "Молочный Родник" 9% 180 г
Творог "Молочный Родник" 9% 180 г

Фасовка: 180 г

Срок годности: 18 суток

Условия хранения : +2 °С до +6 °С

Количество в коробке: 18 шт

Массовая доля жира: 9 %

Вид упаковки: Флоу-пак

69 руб.
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Ряженка "Молочный родник" 2,5% 400 г
Ряженка "Молочный родник" 2,5% 400 г

Фасовка: 400 г

Срок годности: 21 суток

Условия хранения : +2 °С до +6 °С

Количество в коробке: 8 шт

Массовая доля жира: 2,5 %

Вид упаковки: Пленка

30 руб.
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Все предложения

О нашей продукции

Молоко от коров, живущих на курорте

Молоко от коров, живущих на курорте

Ферма находится на территории эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды

Высокотехнологичное оборудование

Высокотехнологичное оборудование

Наши производственные комплексы оснащены современным европейским оборудованием

Собственная агроферма

Собственная агроферма

Инновационная ферма с проектной мощностью 1 800 голов дойного Стада (2 500 общего поголовья)

Широкая география реализации

Широкая география реализации

Наша продукция реализуется не только в нашей стране, но и за границей.

Молоко от коров, живущих на курорте

Молоко от коров, живущих на курорте

Ферма находится на территории эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды

Высокотехнологичное оборудование

Высокотехнологичное оборудование

Наши производственные комплексы оснащены современным европейским оборудованием

Собственная агроферма

Собственная агроферма

Инновационная ферма с проектной мощностью 1 800 голов дойного Стада (2 500 общего поголовья)

Широкая география реализации

Широкая география реализации

Наша продукция реализуется не только в нашей стране, но и за границей.

О нашей продукции

О заводе и ферме

Собственная агроферма

Собственная агроферма

«Пятигорский молочный комбинат» имеет собственную агроферму ООО «АгроФирма «Село им Г.В. Кайшева». Основана 1 октября 2003 года, расположена на территории особо охраняемого, эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды, в станице Суворовская Предгорного района, в 25 километрах от города Ессентуки.

Собственная ферма с проектной мощностью 1800 голов дойного Стада (2500 общего поголовья). Одна из первых инновационных ферм в России. Оборудование фирмы De Laval, рассчитано на 40 голов одновременного доения.

Новые объёмы производства

Новые объёмы производства

Текущие производственные мощности «Молочного Пятигорского комбината» составляют порядка 250 тонн молока в сутки. Основными поставщиками сырья для переработки являются местные агрохозяйства региона Кавказских Минеральных Вод.

На сегодняшний день Пятигорский молочный комбинат входит в тройку лидеров по переработке молока в Ставропольском крае.

Как создается вкусная и полезная продукция

В своем производстве мы используем самое эффективное и технологичное оборудование, что позволяет нам не только соблюдать все стандарты ГОСТ, но и следовать европейским экологическим требованиям по защите окружающей среды.

Все это делает наше масло, молоко и сметану аппетитными и полезными — такими, какими вы любите!

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Новости

Итоги ежегодной беспроигрышной лотереи для сотрудников

28 декабря 2020

Итоги ежегодной беспроигрышной лотереи для сотрудников

С 21 по 25 декабря прошла ежегодная беспроигрышная лотерея для сотрудников нашего комбината.  

НОВИНКА! ЯЙЦА ВЫСШЕГО СОРТА

19 ноября 2020

НОВИНКА! ЯЙЦА ВЫСШЕГО СОРТА

Внимание!
В продаже появились куриные яйца высшей категории СВ.

НОВИНКА! Сыр Понтийский!

02 ноября 2020

НОВИНКА! Сыр Понтийский!

СЫР «ПОНТИЙСКИЙ» – это приятная находка для хорошей хозяйки и настоящий сюрприз для гурманов.

С праздником, коллеги!

18 октября 2020

С праздником, коллеги!

18 октября, в день работников пищевой и перерабатывающей промышленности ООО «Пятигорский молочный комбинат» поздравил с праздником своих работников.

Открытие Доски Почета в Парке Победы г. Пятигорска

29 сентября 2020

Открытие Доски Почета в Парке Победы г. Пятигорска

В рамках празднования юбилея города Пятигорска состоялось открытие Доски почета. На ней представлены около двух десятков талантливых работников различных профессий.

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Наши партнёры

«Пятигорский молочный комбинат» сотрудничает с федеральными
и региональными сетями продовольственных товаров, такими как:

Контакты

Контакты

Телефон:

+7 (8793) 39-91-09

Адрес:

357528, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, д.38

E-mail:

pmk@afsv.ru

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