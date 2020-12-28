Новинка! Яйца высшего сорта!

Сыр вырабатывается по исконно греческому рецепту из натурального коровьего молока с использованием уникальных заквасок.
Он отличается высокой биологической и пищевой ценностью, пикантным солоноватым вкусом с легкой молочной кислинкой, приятным сливочным ароматом.
СЫР «ПОНТИЙСКИЙ» – это приятная находка для хорошей хозяйки и настоящий сюрприз для гурманов.
Фасовка: 880 г
Срок годности: 21 сутки
Условия хранения : от +2 °С до +6 °С
Количество в коробке: 6 шт
Массовая доля жира: 2,5%
Вид упаковки: Бутылка
Фасовка: 900 г
Срок годности: 60 суток
Условия хранения : +2 °С до +25 °С
Количество в коробке: 6 шт
Массовая доля жира: 3,2 %
Вид упаковки: Бутылка
Фасовка: 350 г
Срок годности: 30 суток
Условия хранения : +2 °С до +6 °С
Количество в коробке: 6 шт
Массовая доля жира: 2,5 %
Вид упаковки: Герм. стакан
Фасовка: 180 г
Срок годности: 18 суток
Условия хранения : +2 °С до +6 °С
Количество в коробке: 18 шт
Массовая доля жира: 9 %
Вид упаковки: Флоу-пак
Фасовка: 400 г
Срок годности: 21 суток
Условия хранения : +2 °С до +6 °С
Количество в коробке: 8 шт
Массовая доля жира: 2,5 %
Вид упаковки: Пленка
Молоко от коров, живущих на курорте
Ферма находится на территории эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды
Высокотехнологичное оборудование
Наши производственные комплексы оснащены современным европейским оборудованием
Собственная агроферма
Инновационная ферма с проектной мощностью 1 800 голов дойного Стада (2 500 общего поголовья)
Широкая география реализации
Наша продукция реализуется не только в нашей стране, но и за границей.
Молоко от коров, живущих на курорте
Ферма находится на территории эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды
Высокотехнологичное оборудование
Наши производственные комплексы оснащены современным европейским оборудованием
Собственная агроферма
Инновационная ферма с проектной мощностью 1 800 голов дойного Стада (2 500 общего поголовья)
Широкая география реализации
Наша продукция реализуется не только в нашей стране, но и за границей.
«Пятигорский молочный комбинат» имеет собственную агроферму ООО «АгроФирма «Село им Г.В. Кайшева». Основана 1 октября 2003 года, расположена на территории особо охраняемого, эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды, в станице Суворовская Предгорного района, в 25 километрах от города Ессентуки.
Собственная ферма с проектной мощностью 1800 голов дойного Стада (2500 общего поголовья). Одна из первых инновационных ферм в России. Оборудование фирмы De Laval, рассчитано на 40 голов одновременного доения.
Текущие производственные мощности «Молочного Пятигорского комбината» составляют порядка 250 тонн молока в сутки. Основными поставщиками сырья для переработки являются местные агрохозяйства региона Кавказских Минеральных Вод.
На сегодняшний день Пятигорский молочный комбинат входит в тройку лидеров по переработке молока в Ставропольском крае.
В своем производстве мы используем самое эффективное и технологичное оборудование, что позволяет нам не только соблюдать все стандарты ГОСТ, но и следовать европейским экологическим требованиям по защите окружающей среды.
Все это делает наше масло, молоко и сметану аппетитными и полезными — такими, какими вы любите!
28 декабря 2020
Итоги ежегодной беспроигрышной лотереи для сотрудников
С 21 по 25 декабря прошла ежегодная беспроигрышная лотерея для сотрудников нашего комбината.
19 ноября 2020
Внимание!
В продаже появились куриные яйца высшей категории СВ.
02 ноября 2020
СЫР «ПОНТИЙСКИЙ» – это приятная находка для хорошей хозяйки и настоящий сюрприз для гурманов.
18 октября 2020
18 октября, в день работников пищевой и перерабатывающей промышленности ООО «Пятигорский молочный комбинат» поздравил с праздником своих работников.
29 сентября 2020
Открытие Доски Почета в Парке Победы г. Пятигорска
В рамках празднования юбилея города Пятигорска состоялось открытие Доски почета. На ней представлены около двух десятков талантливых работников различных профессий.
«Пятигорский молочный комбинат» сотрудничает с федеральными
и региональными сетями продовольственных товаров, такими как:
+7 (8793) 39-91-09
357528, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, д.38
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